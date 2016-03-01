menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 142217 ICER в Алматы

142217 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 142217
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 171,85
Высота [мм] 66,3
Толщина [мм] 16,6
Качество 300
Вес [кг] 1,96
Исполнение оси Front
Номер технической информации 142217
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E9 90R-02A0111/4344
Датчик износа вкл. датчик износа

С этим товаром покупают...

ICER 142116

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

FILTRON K1338A

Фильтр салонный угольный

AUTOPARTNER R494

Хомут трубчатый 60/64,5x125 мм

HIFI-FILTER SA12210

Воздушный фильтр

PURFLUX C482

Топливный фильтр
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi Привод на все колеса 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 142217 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0