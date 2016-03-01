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Колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12 артикул 142116 ICER в Алматы

142116 ICER Колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 142116
Наименование Колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12
Ширина [мм] 136,9
Высота [мм] 58,6
Высота 2 [мм] 60,9
Толщина [мм] 17,4
Качество 300
Вес [кг] 1,73
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 142116
Тормозная установка Trw
проверочное значение E9 90R-02A0111/3651
Запчасть колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12 представлена по производителю ICER с артикулом 142116. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi Привод на все колеса 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 2016.03 - Выпускается

Если хотите купить Колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12 производителя ICER с артикулом 142116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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