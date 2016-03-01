Высота 2 [мм] 60,9 Толщина [мм] 17,4 Качество 300 Вес [кг] 1,73 Исполнение оси Rear Номер технической информации 142116 Тормозная установка Trw проверочное значение E9 90R-02A0111/3651

Запчасть колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12 представлена по производителю ICER с артикулом 142116. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.