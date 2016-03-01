|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|142116
|Наименование
|Колодки дисковые задние! Ford Transit/Tourneo Custom 300 2.20TDCI 12
|Ширина [мм]
|136,9
|Высота [мм]
|58,6
|Высота 2 [мм]
|60,9
|Толщина [мм]
|17,4
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,73
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|142116
|Тормозная установка
|Trw
|проверочное значение
|E9 90R-02A0111/3651
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
1.0 EcoBoost PHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
1.0 EcoBoost PHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
1.0 EcoBoost PHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue mHEV
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue mHEV
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue mHEV RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue mHEV RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue mHEV
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue mHEV
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD)
2.2 TDCi Привод на все колеса
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue mHEV
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue mHEV
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue mHEV RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue mHEV RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.0 EcoBlue RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi 4x4
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
FORD
TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD)
2.2 TDCi RWD
2016.03 - Выпускается
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