|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|141522
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|164,8
|Высота [мм]
|69,35
|Толщина [мм]
|18,3
|Качество
|639
|Вес [кг]
|2,36
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|141522
|Тормозная установка
|Brembo
|проверочное значение
|E1 90R-01217/342
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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