|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|141241
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|63,7
|Высота [мм]
|57,1
|Толщина [мм]
|17
|Качество
|300
|Вес [кг]
|0,78
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|141241
|Тормозная установка
|Ate - Teves
|проверочное значение
|E1 90R-01101/100
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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