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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 141241 ICER в Алматы

141241 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 141241
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 63,7
Высота [мм] 57,1
Толщина [мм] 17
Качество 300
Вес [кг] 0,78
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 141241
Тормозная установка Ate - Teves
проверочное значение E1 90R-01101/100
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 141241 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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