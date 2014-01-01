|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|141167700
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|94,9
|Высота [мм]
|57,31
|Толщина [мм]
|17,3
|Качество
|944
|Вес [кг]
|1,205
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|141167-700
|Тормозная установка
|Lucas - Girling
|проверочное значение
|E1 90R-01100/173
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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