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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 141167700 ICER в Алматы

141167700 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 141167700
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 94,9
Высота [мм] 57,31
Толщина [мм] 17,3
Качество 944
Вес [кг] 1,205
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 141167-700
Тормозная установка Lucas - Girling
проверочное значение E1 90R-01100/173

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 141167700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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