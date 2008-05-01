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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 141103 ICER в Алматы

141103 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 141103
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 156,4
Высота [мм] 54,97
Толщина [мм] 18,5
Качество 300
Вес [кг] 1,63
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 141103
Тормозная установка Ate - Teves
проверочное значение E1 90R-01101/093
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 350 CDI 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 CDI 2008.05 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 141103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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