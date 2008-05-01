|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|141103
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|156,4
|Высота [мм]
|54,97
|Толщина [мм]
|18,5
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,63
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|141103
|Тормозная установка
|Ate - Teves
|проверочное значение
|E1 90R-01101/093
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
G-CLASS Cabrio (W463)
G 320 CDI (463.303)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS Cabrio (W463)
G 350 CDI
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS Cabrio (W463)
G 500 (463.202)
2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)
2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
G 350 CDI
2008.05 - Выпускается
Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 141103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита