|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|141090201
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|88,4
|Высота [мм]
|68,9
|Толщина [мм]
|17,5
|Качество
|944
|Вес [кг]
|1,165
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|141090-201
|Тормозная установка
|AP-Lockheed
|проверочное значение
|E9 90R-01110/2885
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
DEFENDER Cabrio (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Cabrio (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Pick Up (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Pick Up (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.4 Td4 4x4 (L316)
2011.08 - 2016.02
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