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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 141090201 ICER в Алматы

141090201 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 141090201
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 88,4
Высота [мм] 68,9
Толщина [мм] 17,5
Качество 944
Вес [кг] 1,165
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 141090-201
Тормозная установка AP-Lockheed
проверочное значение E9 90R-01110/2885

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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

BLUE-PRINT ADJ134324

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L316) 2011.08 - 2016.02

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 141090201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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