Производитель / Поставщик HOLSET № Производителя 2841024D Наименование Турбина Volvo CE 2009, L350F Volvo Construction engine D16E LA E3 5358399

Запчасть турбина Вольво CE 2009 L350F Вольво Construction engine D16E LA E3 5358399 представлена по производителю HOLSET с артикулом 2841024D. У данной детали есть аналоги с номерами: 2841024D Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Вольво CE 2009 L350F Вольво Construction engine D16E LA E3 5358399 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HOLSET. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.