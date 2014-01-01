Производитель / Поставщик HOLSET № Производителя 2839486 Наименование Турбокомпрессор HX40W DONGFENG/CUMMINS

Запчасть турбина HX40W DONGFENG/Камминз представлена по производителю HOLSET с артикулом 2839486. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина HX40W DONGFENG/Камминз, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HOLSET. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.