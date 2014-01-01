Производитель / Поставщик HOLSET № Производителя 2839421 Наименование Турбина Камминс QSL 2881754 2839421 HOLSET

Запчасть турбина Камминс QSL 2881754 2839421 HOLSET представлена по производителю HOLSET с артикулом 2839421. У данной детали есть аналоги с номерами: 2839421, 2839422, 2839423, 2881754, 4042635, 4090056. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина Камминс QSL 2881754 2839421 HOLSET, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя HOLSET. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.