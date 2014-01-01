Производитель / Поставщик HOLSET № Производителя 2834188 Наименование Турбокомпрессор дв. Cummins ISF 2.8 (E-3) (2834188/3773121/3773122)

Запчасть турбина дв. Камминз ISF 2.8 (E-3) (2834188/3773121/3773122) представлена по производителю HOLSET с артикулом 2834188. У данной детали есть аналоги с номерами: 3768010, 3776286, 3776288, 3787122. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина дв. Камминз ISF 2.8 (E-3) (2834188/3773121/3773122), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HOLSET. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.