Производитель / Поставщик HOBI № Производителя 18882 Наименование Выхлопная труба 90* (ID / OD) 114,8х114,3мм (универс.)

Запчасть выхлопная труба 90* (ID OD) 114 8х114 3мм (универс.) представлена по производителю HOBI с артикулом 18882. У данной детали есть аналоги с номерами: 18882 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия выхлопная труба 90* (ID OD) 114 8х114 3мм (универс.) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HOBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.