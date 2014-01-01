Производитель / Поставщик HOBI № Производителя 13870 Наименование Гофр. выхлопная труба цинк. 1,0 м 128х132 мм (универс.)

Запчасть гофр. выхлопная труба цинк. 1 0 м 128х132 мм (универс.) представлена по производителю HOBI с артикулом 13870. У данной детали есть аналоги с номерами: 13870, 13870. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гофр. выхлопная труба цинк. 1 0 м 128х132 мм (универс.) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HOBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.