Производитель / Поставщик HIGHWAY № Производителя 1945001 Наименование Бачок расширительный Scania 2401668

Запчасть бачок расширительный Скания 2401668 представлена по производителю HIGHWAY с артикулом 1945001. У данной детали есть аналоги с номерами: 1945001, 24150. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бачок расширительный Скания 2401668 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HIGHWAY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.