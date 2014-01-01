Производитель / Поставщик HIGHWAY № Производителя 1145511 Наименование Радиатор Скания G серии размеры 940х1000х40

Запчасть радиатор Скания G серии размеры 940х1000х40 представлена по производителю HIGHWAY с артикулом 1145511. У данной детали есть аналоги с номерами: 1145511, 2027572, 1045011, 111455, 111456, 1851542, 67291. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор Скания G серии размеры 940х1000х40 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя HIGHWAY. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.