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Кран управления платформой Colas® артикул 338071101 HALDEX в Алматы

338071101 HALDEX Кран управления платформой Colas®
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 338071101
Наименование Кран управления платформой Colas®
Размер резьбы 8mm
Вид эксплуатации автоматически
Количество проводов 2
Вес [кг] 1,5
Если вы хотите купить кран управления платформой Colas®, просто позвоните нам! Применяется на Шмитц, Schmitz. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HALDEX. У данной детали есть аналоги с номерами: 1118419, 338071001, 4630900200. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя HALDEX.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кран управления платформой Colas® HALDEX с артикулом 338071101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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