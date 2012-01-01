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Кран управления подвеской прицепа Шмитц (с синей ручкой) артикул 338062201 HALDEX в Алматы

338062201 HALDEX Кран управления подвеской прицепа Шмитц (с синей ручкой)
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 338062201
Наименование Кран управления подвеской прицепа Шмитц (с синей ручкой)
Размер резьбы 2x8mm + 1x12mm
Вид эксплуатации автоматически
Количество проводов 1
Вес [кг] 1,2
Если вы хотите купить кран управления подвеской прицепа Шмитц (с синей ручкой), просто позвоните нам! Применяется на Schmitz. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HALDEX. У данной детали есть аналоги с номерами: 1043870, 1077091, 1243751, 338062001, 338062101, 338062201У, 49810347800. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя HALDEX.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кран управления подвеской прицепа Шмитц (с синей ручкой) HALDEX с артикулом 338062201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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