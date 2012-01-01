|Производитель / Поставщик
|HALDEX
|№ Производителя
|338062201
|Наименование
|Кран управления подвеской прицепа Шмитц (с синей ручкой)
|Размер резьбы
|2x8mm + 1x12mm
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Количество проводов
|1
|Вес [кг]
|1,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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