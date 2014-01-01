Количество проводов 1 Вес [кг] 1,9

Запчасть Кран управления платформой COLAS черная ручка представлена по производителю HALDEX с артикулом 338058101. У данной детали есть аналоги с номерами: 338058101, 338058001, 338061101M, 6502182, 055717. краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти HALDEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.