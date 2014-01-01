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Кран управления платформой Шмитц артикул 338058101 HALDEX в Алматы

338058101 HALDEX Кран управления платформой Шмитц
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 338058101
Наименование Кран управления платформой Шмитц
Размер резьбы 8mm
Вид эксплуатации автоматически
Количество проводов 1
Вес [кг] 1,9
Запчасть Кран управления платформой COLAS черная ручка представлена по производителю HALDEX с артикулом 338058101. У данной детали есть аналоги с номерами: 338058101, 338058001, 338061101M, 6502182, 055717. краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти HALDEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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BPW 0321225310

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кран управления платформой Шмитц HALDEX с артикулом 338058101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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