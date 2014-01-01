|Производитель / Поставщик
|HALDEX
|№ Производителя
|338051121
|Наименование
|Кран управления платформой Colas Haldex
|Размер резьбы
|8mm
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Количество проводов
|2
|Вес [кг]
|1,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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