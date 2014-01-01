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Кран подъема платформы прицепа Schmitz 338051101 артикул 338051101 HALDEX в Алматы

338051101 HALDEX Кран подъема платформы прицепа Schmitz 338051101
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 338051101
Наименование Кран подъема платформы прицепа Schmitz 338051101
Размер резьбы 8mm
Вид эксплуатации автоматически
Количество проводов 2
Вес [кг] 1,9
Если вы хотите купить кран подъема платформы прицепа Шмитц 338051101, просто позвоните нам! Применяется на Шмитц, Schmitz. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HALDEX. У данной детали есть аналоги с номерами: 09449100A, 338051001, 338051112, 4630900210, RX6001014. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя HALDEX.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кран подъема платформы прицепа Schmitz 338051101 HALDEX с артикулом 338051101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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