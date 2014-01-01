Количество проводов 2 Вес [кг] 1,9

Если вы хотите купить кран подъема платформы прицепа Шмитц 338051101, просто позвоните нам! Применяется на Шмитц, Schmitz. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HALDEX. У данной детали есть аналоги с номерами: 09449100A, 338051001, 338051112, 4630900210, RX6001014. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя HALDEX.