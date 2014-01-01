Материал термореактивная пластмасса Количество проводов 2 Внутренняя резьба [мм] M16x1,5 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без шатуна Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с фильтром Версия 0,28 Вес [кг] 0,28

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