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Головка соединительная без клапана желтая (с фильтром) M16 9522010030 артикул 334085111 HALDEX в Алматы

334085111 HALDEX Головка соединительная без клапана желтая (с фильтром) M16 9522010030
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 334085111
Наименование Головка соединительная без клапана желтая (с фильтром) M16 9522010030
Цвет желтый
Защита от пыли С защитой от пыли
Материал термореактивная пластмасса
Количество проводов 2
Внутренняя резьба [мм] M16x1,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без шатуна
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с фильтром
Версия 0,34
Вес [кг] 0,34
Если вы хотите купить головка соединительная без клапана желтая (с фильтром) M16 9522010030, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HALDEX. У данной детали есть аналоги с номерами: Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя HALDEX.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Головка соединительная без клапана желтая (с фильтром) M16 9522010030 HALDEX с артикулом 334085111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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