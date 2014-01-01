|Производитель / Поставщик
|HALDEX
|№ Производителя
|334085111
|Наименование
|Головка соединительная без клапана желтая (с фильтром) M16 9522010030
|Цвет
|желтый
|Защита от пыли
|С защитой от пыли
|Материал
|термореактивная пластмасса
|Количество проводов
|2
|Внутренняя резьба [мм]
|M16x1,5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без шатуна
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с фильтром
|Версия
|0,34
|Вес [кг]
|0,34
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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