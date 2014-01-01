Тип крепления Фланцевое крепление Размер резьбы 1 M22x1,5 Размер резьбы 2 M22x1,5 Рабочее давление [бар] 10 Вес [кг] 0,12

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