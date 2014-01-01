|Производитель / Поставщик
|HALDEX
|№ Производителя
|333001201
|Наименование
|Клапан двухмагистральный Резьба входа: M22x1.5 333001201 Haldex
|Количество проводов
|2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с поршнем
|Тип крепления
|Фланцевое крепление
|Размер резьбы 1
|M22x1,5
|Размер резьбы 2
|M22x1,5
|Рабочее давление [бар]
|10
|Вес [кг]
|0,12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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