Производитель / Поставщик HALDEX № Производителя 3298212155 Наименование Фитинг внутреняя втулка для трубки на 12

Запчасть фитинг внутреняя втулка для трубки на 12 представлена по производителю HALDEX с артикулом 03298212155. У данной детали есть аналоги с номерами: 03298212155, 0649254, 82981000009, 81981810230, 34982010006, N1011018209, 915063009000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фитинг внутреняя втулка для трубки на 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.