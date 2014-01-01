Производитель / Поставщик HALDEX № Производителя 3298210105 Наименование Гильза трубки ПВХ d=10мм прямой HALDEX

Запчасть гильза трубки ПВХ d=10мм прямой Халдекс представлена по производителю HALDEX с артикулом 03298210105. У данной детали есть аналоги с номерами: 0007630043, 0007630043, 0009922405, 020207400020, 020207400030, 032049009, 032049109. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза трубки ПВХ d=10мм прямой Халдекс, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HALDEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.