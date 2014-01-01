Производитель / Поставщик HALDEX № Производителя 3298208105 Наименование Фитинг внутреняя втулка для трубки на 8

Запчасть фитинг внутреняя втулка для трубки на 8 представлена по производителю HALDEX с артикулом 03298208105. У данной детали есть аналоги с номерами: 03298208105, 655006, 987006, 0510402204, 032049009, 3298208105, 2FBL0806LO. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фитинг внутреняя втулка для трубки на 8 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.