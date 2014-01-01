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Трещетка универс. SAF мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743, Haldex артикул 100101743 HALDEX в Алматы

100101743 HALDEX Трещетка универс. SAF мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743, Haldex
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 100101743
Наименование Трещетка универс. SAF мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743, Haldex
Вид эксплуатации ручной
Число зубцов 10
Число отверстий 5
Расстояние между отверст. 1 [мм] 127
Расстояние между отверст. 2 [мм] 152
Расстояние между отверст. 3 [мм] 178
Расстояние между отверст. 4 [мм] 203
Расстояние между отверст. 5 [мм] 230
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки
Длина [мм] 272
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C
Запчасть трещетка универс. САФ мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743 Халдекс представлена по производителю HALDEX с артикулом 100101743. У данной детали есть аналоги с номерами: 100101743, 1358940, AYS110503, 06737, 67080, 2175003700, 2175007400. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка универс. САФ мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743 Халдекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещетка универс. SAF мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743, Haldex производителя HALDEX с артикулом 100101743 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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