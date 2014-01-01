Число отверстий 5 Расстояние между отверст. 1 [мм] 127 Расстояние между отверст. 2 [мм] 152 Расстояние между отверст. 3 [мм] 178 Расстояние между отверст. 4 [мм] 203 Расстояние между отверст. 5 [мм] 230 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Длина [мм] 272 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C

Запчасть трещетка универс. САФ мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743 Халдекс представлена по производителю HALDEX с артикулом 100101743. У данной детали есть аналоги с номерами: 100101743, 1358940, AYS110503, 06737, 67080, 2175003700, 2175007400. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка универс. САФ мех. Ø38 мм; шлицы-10 с буртиком 127/152/178/203/230 100101743 Халдекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.