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Рычаг тормозной (трещетка) (мех.) артикул 100101047 HALDEX в Алматы

100101047 HALDEX Рычаг тормозной (трещетка) (мех.)
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 100101047
Наименование Рычаг тормозной (трещетка) (мех.)
Вид эксплуатации ручной
Число зубцов 10
Число отверстий 4
Расстояние между отверст. 1 [мм] 127
Расстояние между отверст. 2 [мм] 152
Расстояние между отверст. 3 [мм] 178
Расстояние между отверст. 4 [мм] 203
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки
Длина [мм] 218
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C
Запчасть рычаг тормозной (трещетка) (мех.) представлена по производителю HALDEX с артикулом 100101047. У данной детали есть аналоги с номерами: 100101047, 2175009900, 030302085400, MADJROR2, 030302085300, 2175018700, WA0173. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещетка) (мех.) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещетка) (мех.) производителя HALDEX с артикулом 100101047 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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