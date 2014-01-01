Число отверстий 4 Расстояние между отверст. 1 [мм] 127 Расстояние между отверст. 2 [мм] 152 Расстояние между отверст. 3 [мм] 178 Расстояние между отверст. 4 [мм] 203 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Длина [мм] 218 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C

Запчасть рычаг тормозной (трещетка) (мех.) представлена по производителю HALDEX с артикулом 100101047. У данной детали есть аналоги с номерами: 100101047, 2175009900, 030302085400, MADJROR2, 030302085300, 2175018700, WA0173. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещетка) (мех.) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.