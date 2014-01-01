|Производитель / Поставщик
|HALDEX
|№ Производителя
|100101047
|Наименование
|Рычаг тормозной (трещетка) (мех.)
|Вид эксплуатации
|ручной
|Число зубцов
|10
|Число отверстий
|4
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|127
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|152
|Расстояние между отверст. 3 [мм]
|178
|Расстояние между отверст. 4 [мм]
|203
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без втулки
|Длина [мм]
|218
|привод, зубчатая передача
|SAE 1 1/2''-10 C
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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