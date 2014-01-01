Производитель / Поставщик HALDEX № Производителя 100101008 Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10) - замок; 127/152/178/203

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10) замок; 127 152/178/203 представлена по производителю HALDEX с артикулом 100101008. У данной детали есть аналоги с номерами: 100101008, WA0175, 217500, A0175, M8039, M8035, 1670000J. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10) замок; 127 152/178/203 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.