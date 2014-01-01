|Производитель / Поставщик
|HALDEX
|№ Производителя
|100014750
|Наименование
|100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm / 5отв. / 37шлиц.
|Вид эксплуатации
|ручной
|Число зубцов
|37
|Число отверстий
|5
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|105
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|130
|Расстояние между отверст. 3 [мм]
|150
|Расстояние между отверст. 4 [мм]
|180
|Расстояние между отверст. 5 [мм]
|215
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без втулки
|Длина [мм]
|233
|привод, зубчатая передача
|ANSI B92 1A-1976
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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