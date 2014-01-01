Число отверстий 5 Расстояние между отверст. 1 [мм] 105 Расстояние между отверст. 2 [мм] 130 Расстояние между отверст. 3 [мм] 150 Расстояние между отверст. 4 [мм] 180 Расстояние между отверст. 5 [мм] 215 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Длина [мм] 233 привод, зубчатая передача ANSI B92 1A-1976

Запчасть 100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm 5отв. 37шлиц. представлена по производителю HALDEX с артикулом 100014750. У данной детали есть аналоги с номерами: 100014750, 100222, TX901562, 030300290100, A0177, A0179, M8033. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm 5отв. 37шлиц. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.