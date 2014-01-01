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100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm / 5отв. / 37шлиц. артикул 100014750 HALDEX в Алматы

100014750 HALDEX 100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm / 5отв. / 37шлиц.
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 100014750
Наименование 100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm / 5отв. / 37шлиц.
Вид эксплуатации ручной
Число зубцов 37
Число отверстий 5
Расстояние между отверст. 1 [мм] 105
Расстояние между отверст. 2 [мм] 130
Расстояние между отверст. 3 [мм] 150
Расстояние между отверст. 4 [мм] 180
Расстояние между отверст. 5 [мм] 215
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки
Длина [мм] 233
привод, зубчатая передача ANSI B92 1A-1976
Запчасть 100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm 5отв. 37шлиц. представлена по производителю HALDEX с артикулом 100014750. У данной детали есть аналоги с номерами: 100014750, 100222, TX901562, 030300290100, A0177, A0179, M8033. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm 5отв. 37шлиц. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100014750 (HALDEX) Рычаг тормозной барабанного механизма механический L=233mm / 5отв. / 37шлиц. производителя HALDEX с артикулом 100014750 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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