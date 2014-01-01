menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167 артикул 100002167 HALDEX в Алматы

100002167 HALDEX Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 100002167
Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167
Вид эксплуатации ручной
Число зубцов 37
Число отверстий 6
Расстояние между отверст. 1 [мм] 120
Расстояние между отверст. 2 [мм] 135
Расстояние между отверст. 3 [мм] 150
Расстояние между отверст. 4 [мм] 165
Расстояние между отверст. 5 [мм] 180
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки
Длина [мм] 310
привод, зубчатая передача A36x40 DIN 5481
Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167 представлена по производителю HALDEX с артикулом 100002167. У данной детали есть аналоги с номерами: 100002167, 07345, 03830028, 05640700, 250013, 030300695200, T0695201. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167 производителя HALDEX с артикулом 100002167 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0