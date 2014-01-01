Число отверстий 6 Расстояние между отверст. 1 [мм] 120 Расстояние между отверст. 2 [мм] 135 Расстояние между отверст. 3 [мм] 150 Расстояние между отверст. 4 [мм] 165 Расстояние между отверст. 5 [мм] 180 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Длина [мм] 310 привод, зубчатая передача A36x40 DIN 5481

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167 представлена по производителю HALDEX с артикулом 100002167. У данной детали есть аналоги с номерами: 100002167, 07345, 03830028, 05640700, 250013, 030300695200, T0695201. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный (Ø40 мм; шлицы-37) 100002167 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.