|Производитель / Поставщик
|HALDEX
|№ Производителя
|100001760
|Наименование
|Трещетка тормозная BPW механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760
|Вид эксплуатации
|ручной
|Число зубцов
|10
|Число отверстий
|7
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|120
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|135
|Расстояние между отверст. 3 [мм]
|150
|Расстояние между отверст. 4 [мм]
|165
|Расстояние между отверст. 5 [мм]
|180
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без втулки
|Длина [мм]
|272
|привод, зубчатая передача
|SAE 1 1/2''-10 C
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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