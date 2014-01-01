menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Трещетка тормозная BPW механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760 артикул 100001760 HALDEX в Алматы

100001760 HALDEX Трещетка тормозная BPW механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 100001760
Наименование Трещетка тормозная BPW механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760
Вид эксплуатации ручной
Число зубцов 10
Число отверстий 7
Расстояние между отверст. 1 [мм] 120
Расстояние между отверст. 2 [мм] 135
Расстояние между отверст. 3 [мм] 150
Расстояние между отверст. 4 [мм] 165
Расстояние между отверст. 5 [мм] 180
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки
Длина [мм] 272
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C
Запчасть трещетка тормозная БПВ механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760 представлена по производителю HALDEX с артикулом 100001760. У данной детали есть аналоги с номерами: 030300244900, 0303002449000, 030300244901, 03701005, 04642100, 046421000, 0464210010. Трещотки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трещетка тормозная БПВ механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные трещотки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

BPW 0264102200

Конический роликоподшипник

HALDEX 100014750

Система тяг и рычагов, тормозная система

PROVIA PRO0320090

Датчик скорости вращения колес

BPW 0318802020

Пружинное кольцо с усиком ( С-зажим )для тормозного механизма с раздельным роликом

BPW 0980108250

Накладки тормозные 420х180 19032 STD
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещетка тормозная BPW механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760 производителя HALDEX с артикулом 100001760 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0