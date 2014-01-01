Число отверстий 7 Расстояние между отверст. 1 [мм] 120 Расстояние между отверст. 2 [мм] 135 Расстояние между отверст. 3 [мм] 150 Расстояние между отверст. 4 [мм] 165 Расстояние между отверст. 5 [мм] 180 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Длина [мм] 272 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C

Запчасть трещетка тормозная БПВ механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760 представлена по производителю HALDEX с артикулом 100001760. У данной детали есть аналоги с номерами: 030300244900, 0303002449000, 030300244901, 03701005, 04642100, 046421000, 0464210010. Трещотки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трещетка тормозная БПВ механическая универсальная Ø38 мм шлицы-10 100001760, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные трещотки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.