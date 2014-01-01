Число отверстий 5 Расстояние между отверст. 1 [мм] 120 Расстояние между отверст. 2 [мм] 150 Расстояние между отверст. 3 [мм] 180 Расстояние между отверст. 4 [мм] 220 Расстояние между отверст. 5 [мм] 250 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Длина [мм] 272 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C

Запчасть трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721 Халдекс представлена по производителю HALDEX с артикулом 100001721. У данной детали есть аналоги с номерами: 100001721, M4420041, 04640400A, AYS110501, BK110501SA, 0517452610, 05968. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721 Халдекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.