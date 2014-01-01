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Трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721, Haldex артикул 100001721 HALDEX в Алматы

100001721 HALDEX Трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721, Haldex
Производитель / Поставщик HALDEX
№ Производителя 100001721
Наименование Трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721, Haldex
Вид эксплуатации ручной
Число зубцов 10
Число отверстий 5
Расстояние между отверст. 1 [мм] 120
Расстояние между отверст. 2 [мм] 150
Расстояние между отверст. 3 [мм] 180
Расстояние между отверст. 4 [мм] 220
Расстояние между отверст. 5 [мм] 250
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки
Длина [мм] 272
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C
Запчасть трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721 Халдекс представлена по производителю HALDEX с артикулом 100001721. У данной детали есть аналоги с номерами: 100001721, M4420041, 04640400A, AYS110501, BK110501SA, 0517452610, 05968. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721 Халдекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещетка тормозная мех.универсальная; (Ø38 мм; шлицы-10); 5 отв.по прямой 100001721, Haldex производителя HALDEX с артикулом 100001721 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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