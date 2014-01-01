Число отверстий 3 Расстояние между отверст. 1 [мм] 120 Расстояние между отверст. 2 [мм] 150 Расстояние между отверст. 3 [мм] 180 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Длина [мм] 218 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2''-10 C

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 120/150/180 представлена по производителю HALDEX с артикулом 100001021. У данной детали есть аналоги с номерами: 100001021, AYS110301, BK110301SA, 0517452340, 05966, 03000003, 788214. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (мех.) универсальный; (Ø38 мм; шлицы-10); 120/150/180 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя HALDEX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.