Диаметр цилиндра [мм] 120,65 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 134,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 147,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 3,480

Запчасть гильза Вольво TD101/THD100 d120.65 STD L=296.5 (=89 427 110) Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1467320000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1467320000, 1467320000, SJ351294, 89175110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Вольво TD101/THD100 d120.65 STD L=296.5 (=89 427 110) Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.