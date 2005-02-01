Диаметр цилиндра [мм] 127,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 140,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 156,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,400

Запчасть гильза ДВС DSC14.01/02/05/06; (x8) представлена по производителю GOETZE с артикулом 1467168000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1467168000, 061WN06, 061WN1300, 20040714000, 20040714010, 88568110, 230151. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС DSC14.01/02/05/06; (x8) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.