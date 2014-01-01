Диаметр цилиндра [мм] 128,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 153,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра

Запчасть гильза d128 модифицированная МАН D2866/D2876 14-670050-00 Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-670050-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 1467005000, 1467005000, 20040228760, 89595110, 227WN65, 51012010435, 51012010452. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза d128 модифицированная МАН D2866/D2876 14-670050-00 Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.