Диаметр цилиндра [мм] 115,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 122,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 129,700 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра

Запчасть гильза ДВС (*4) 8340.04; (*6) 8361.04; Zeta; 1979 1988 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1461002000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1461002000, SJ351433, 20041483400, 2991794, 89023110, 233WN08. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС (*4) 8340.04; (*6) 8361.04; Zeta; 1979 1988 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.