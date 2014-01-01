|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1461002000
|Наименование
|Гильза ДВС (*4) 8340.04; (*6) 8361.04; Zeta; 1979 - 1988
|Длина [мм]
|215,000
|Ширина [мм]
|147,000
|Диаметр цилиндра [мм]
|115,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|122,000
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|129,700
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гильза ДВС (*4) 8340.04; (*6) 8361.04; Zeta; 1979 - 1988 производителя GOETZE с артикулом 1461002000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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