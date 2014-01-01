Диаметр цилиндра [мм] 127,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 138,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 148,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра

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