Диаметр цилиндра [мм] 123,01 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 139,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 149,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,850

Запчасть гильза Рено Trucks DXi11 Euro 3/4/5 Вольво D11C d123.0 (20820662) Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1448044000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1448044000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Рено Trucks DXi11 Euro 3/4/5 Вольво D11C d123.0 (20820662) Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.