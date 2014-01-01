|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1448044000
|Наименование
|Гильза Renault Trucks DXi11 Euro 3/4/5, Volvo D11C d123.0 (20820662) Goetze
|Длина [мм]
|249,550
|Ширина [мм]
|11,200
|Диаметр цилиндра [мм]
|123,01
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|139,000
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|149,000
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Высота пожарного мостка [мм]
|0,850
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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