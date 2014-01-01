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Гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Volvo FM9 артикул 1448023000 GOETZE в Алматы

1448023000 GOETZE Гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Volvo FM9
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1448023000
Наименование Гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Volvo FM9
Длина [мм] 249,550
Ширина [мм] 12,050
Диаметр цилиндра [мм] 120,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 139,000
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 149,000
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Высота пожарного мостка [мм] 0,850
Запчасть гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Вольво ФМ 9 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1448023000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1448023000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Вольво ФМ 9 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Volvo FM9 производителя GOETZE с артикулом 1448023000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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