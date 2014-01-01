Диаметр цилиндра [мм] 120,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 139,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 149,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,850

Запчасть гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Вольво ФМ 9 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1448023000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1448023000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Вольво ФМ 9 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.