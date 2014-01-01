|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1448023000
|Наименование
|Гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Volvo FM9
|Длина [мм]
|249,550
|Ширина [мм]
|12,050
|Диаметр цилиндра [мм]
|120,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|139,000
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|149,000
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Высота пожарного мостка [мм]
|0,850
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гильза БЦ d120.0 A= 138.9 C= 149 L= 249.5 H+F= 11.2+0.85 D9A Euro3 Volvo FM9 производителя GOETZE с артикулом 1448023000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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