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Гильза цилиндра артикул 1448004000 GOETZE в Алматы

1448004000 GOETZE Гильза цилиндра
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1448004000
Наименование Гильза цилиндра
Длина [мм] 229,100
Ширина [мм] 9,000
Диаметр цилиндра [мм] 108,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 120,000
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 128,500
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Высота пожарного мостка [мм] 1,100
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза цилиндра производителя GOETZE с артикулом 1448004000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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