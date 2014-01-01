Диаметр цилиндра [мм] 120,65 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 134,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 147,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 3,470

Запчасть гильза ДВС (*6) D/DH10A; TD/THD102; представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445904000. У данной детали есть аналоги с номерами: 030110102000, 037WN29, 037WN2900, 037WN2901, 20040410004, 20040410014, 210403. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза ДВС (*6) D/DH10A; TD/THD102;, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.