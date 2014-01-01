Диаметр цилиндра [мм] 130,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 150,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 164,100 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,100

Запчасть гильза ДВС OM501/502 (x6/x8) с канавкой для охлаждения под фланцем гильзы 14-458580-00 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445858000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445858000, 1445858000, 20040350100, 89530110, 003WN3200, 003WN3800, 003WN3801. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС OM501/502 (x6/x8) с канавкой для охлаждения под фланцем гильзы 14-458580-00 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.