|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1445819000
|Наименование
|Гильза SCANIA (D=127)
|Длина [мм]
|291,000
|Ширина [мм]
|7,940
|Диаметр цилиндра [мм]
|127,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|139,930
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|153,800
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Высота пожарного мостка [мм]
|0,800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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