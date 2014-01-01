Диаметр цилиндра [мм] 127,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 139,930 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 153,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,800

Запчасть Гильза Скания (D=127) представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445819000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445819000, 061WN07, 061WN0701, 110086, 9539100000, 363301, 110090. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.