Диаметр цилиндра [мм] 130,175 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 143,880 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 157,620 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 3,280

Запчасть Гильза Вольво D=130.18mm представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445818000. У данной детали есть аналоги с номерами: SJ351296, 20040412200, 20040412210, 210410, 6078, 89399110, 037WN30. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.