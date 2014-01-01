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Гильза VOLVO D=130.18mm артикул 1445818000 GOETZE в Алматы

1445818000 GOETZE Гильза VOLVO D=130.18mm
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1445818000
Наименование Гильза VOLVO D=130.18mm
Длина [мм] 313,000
Ширина [мм] 10,520
Диаметр цилиндра [мм] 130,175
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 143,880
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 157,620
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Высота пожарного мостка [мм] 3,280
Запчасть Гильза Вольво D=130.18mm представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445818000. У данной детали есть аналоги с номерами: SJ351296, 20040412200, 20040412210, 210410, 6078, 89399110, 037WN30. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза VOLVO D=130.18mm производителя GOETZE с артикулом 1445818000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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