Диаметр цилиндра [мм] 130,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,500 Ø фланца [мм] 153,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,000

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