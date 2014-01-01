Диаметр цилиндра [мм] 130,175 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 157,600 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,760

Запчасть гильза ДВС TD120/121/122; (x6) представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445600000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445600000, SJ351535, 20040412100, 030110121000, 89328110, 20040412110, 1545796000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС TD120/121/122; (x6) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.