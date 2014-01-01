Диаметр цилиндра [мм] 128,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 153,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,000

Запчасть гильза ДВС D2865/2866/2876; H=10 57мм (+0 5мм) представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445293000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445293000, 1445293000, 20040228661, 20040228666, 310154, 89324110, 227WN4300. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС D2865/2866/2876; H=10 57мм (+0 5мм) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.