Диаметр цилиндра [мм] 128,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 153,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,000

Запчасть гильза МАН D2865/2866/2876 d128.0 STD (51.01201.0468) Goetz представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445292000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445292000, 1445292000, 227WN3701, 5598, 9531300000, SJ351336, 89186110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза МАН D2865/2866/2876 d128.0 STD (51.01201.0468) Goetz на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.